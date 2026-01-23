ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ: ರಾಜ್ಯ ಕೊಕ್ಕೊ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪುತ್ರ

ಸೀನಿಯರ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಭಾಗಿ, ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 7:14 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 7:14 IST
ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌
ನನ್ನ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಯೋಗೀಶ್‌ 17 ಸಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೊಕ್ಕೊ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಟ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಕೊಕ್ಕೊ ಆಟಗಾರ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೊ ಆಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆ
