ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ: ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಜನಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ‌ ಮಹಾನೀಯರ ವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಮಿಂಚಿದ ಚಿಣ್ಣರು
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ‌ ಮಹಾನೀಯರ ವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಮಿಂಚಿದ ಚಿಣ್ಣರು
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಳಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಳಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಲಾಕೃತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿದ ರೀತಿ
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಲಾಕೃತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿದ ರೀತಿ
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಗಿದ ಪರಿ
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಗಿದ ಪರಿ
HinduKolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT