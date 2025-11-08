ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ; ನೂರಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ 800 ಮೀಟರ್‌ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 800 ಮೀಟರ್‌ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಓಡಿದ ರೀತಿ
ಹೈಜಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಜಿಗಿದ ಪರಿ
