ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ | ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ: ಜನರು ಹೈರಾಣು

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು l ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರ ಹರಸಾಹಸ
ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 7:02 IST
ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಾಗಿ ಹುರುಳಿ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಅನ್ನದಾತರು
kolar

