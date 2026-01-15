ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ| ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಸೂತಕ!

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:25 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ರಾಸುಗಳ ಮೈ ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ
ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು
ನನಗೀಗ 68 ವರ್ಷ. ನಾವಂತೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆ ತಾತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆನೂ ಇಲ್ಲ
ಜೆ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು
kolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT