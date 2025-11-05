ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಜಾನೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು?: ಕೆ.ಎಸ್‌.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ

17(ಸಿ) ಭಾಗ– 2 ದಾಖಲೆಯು ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
– ಕೆ.ಎಸ್‌.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
kolar

