ಮುಳಬಾಗಿಲು | ನಮ್ಮೂರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ: ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕರವಿ

<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು:</strong> ಊರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕರವಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಮ್ಮೂರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋಪಿನಾಥ್, ನಾರಾಯಣಮ್ಮ, ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಚ್.ರಾಮಪ್ಪ, ಆನಂದಪ್ಪ, ಬಾಬಣ್ಣ, ಶೋಭಾ ರಾಮಪ್ಪ, ಜಿ. ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ, ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಮುರಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಂಶಿ, ಹರೀಶ್, ಪ್ರತೀಪ್, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವರುಣ್, ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>