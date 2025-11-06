ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೃಷ್ಣ, ‌ಗೌಡರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕಾಲೇಜು: ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ

ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು
kolar

