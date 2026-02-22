ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಾಸಕರೇ,ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತೀರಾ?:ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ

ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:53 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:53 IST
ತಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ
ಓಂಶಕ್ತಿ ಚಲಪತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
kolar

