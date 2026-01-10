ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿ.ವಿಗೆ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ಹೊಸ ಕುಲಪತಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ನೇಮಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:27 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 0:27 IST
