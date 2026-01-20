ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಮಹನೀಯ

ವೇಮನ ತತ್ವ, ಸಮಾನತೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪ: ಶಾಸಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:42 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:42 IST
ಮಾಲೂರಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ವೇಮನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
