ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್–ಅಳವಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ: ಇದು ಸವಾರರ ನಿತ್ಯದ ಗೋಳು

ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹ
ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:30 IST
Koppalroad construction

