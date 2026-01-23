ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕನಕಗಿರಿ‌: ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಯೋಧ, ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕನಕಗಿರಿ‌ ಸಮೀಪದ ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು‌ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧ‌ ಭೀಮೇಶ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು
ಕನಕಗಿರಿ‌ ಸಮೀಪದ ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು‌ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧ‌ ಭೀಮೇಶ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT