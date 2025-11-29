<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ): ಇ</strong>ಲ್ಲಿಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ವಜ್ರಬಂಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದೋನ್ನತಿಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘುನಾಥಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನವೂ ಇದೇ (ನ.29) ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ ವಿಭಾದ ಎಇಇ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p><p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಇದೇ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಇಇ ಆಗಿರುವ ಸುಧಾಕರ ಕಾತರಕಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳಲು ಮತ್ತು ರಜೆಯಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಎಇಇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಸುಧಾಕರ ಅವರು ರಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಎಇಇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ನಂತರ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನರಾವ್ ವಜ್ರಬಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ದಿನ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರಗೌಡ್ರ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಎಇಇ ಸುಧಾಕರ ಕಾತರಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>