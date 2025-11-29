ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಷ್ಟಗಿ: ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗಣ್ಯರ ಬಾಗಿನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎಇಇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
