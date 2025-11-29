ಕುಷ್ಟಗಿ: ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಗಣ್ಯರ ಬಾಗಿನ

<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೆರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಬುಣಚಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹಳ್ಳ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೆರೆಗೆ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಹೋಳಿಗೆ, ಕರಿಗಡಬು ಇತರೆ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬುತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆ ತಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೂ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆರೆ ತಟವನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣ, ರಂಗೋಲಿ, ತೆಂಗಿನಗರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಬೇರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಯಾದವ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶೇ 90ರಷ್ಟು ರೈತರು ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಳಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪುರ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಮಲಕಾಪುರ, ಸೋಮಶೇಖರ ವೈಜಾಪುರ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಹುಲಸಗೇರಿ, ಕನಕಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ, ಹನುಮಂತ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಸಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </blockquote><span class="attribution">ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ</span></div>.<div><blockquote>ಕೆರೆ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎಇಇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>