ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಕಾರಟಗಿ | ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಸವಾಲು

ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
ಕಾರಟಗಿಯ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು
