ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು: ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:42 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:42 IST
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಳಕಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು. 
ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಸಂಸದ
KoppalHighwayRajashekar Hitnal

