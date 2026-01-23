ಶೇಂಗಾ ಚಕ್ಕಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ; ನಗರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ‘ಮನೆಗಳು ಇರುವ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಶೇಂಗಾ ಚಕ್ಕಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಹಬೂಬನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಘಟಕದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯೋವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದೂಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>