ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂದ್‌: ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರಿಗೆ ತರಾಟೆ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಪ್ಪು ಕಣಗಳ ದೂಳಿನಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂದ್ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗವಿಮಠ ಬಳಿಯಿಂದ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದ ತನಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ, ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರನ್ನು ಜನ ಸುತ್ತುವರಿದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>'ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಜನ ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಚಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹಿಟ್ನಾಳ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹೋರಾಟ ನಿರತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ, ಸಂಸದ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>'ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. 'ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮಾತನಾಡದ ಶಾಸಕ ಹಿಟ್ನಾಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆಯೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಹಸಿರು ಟವೆಲ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಗೌರವ ತೋರಬೇಡಿ' ಎಂದು ಬಂದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಿರತಕ್ಷಣಾ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರೂ ಜನರು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ರೈತ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದಿನಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ </strong></p><p><strong>– ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ</strong></p>