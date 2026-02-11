ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕುಷ್ಟಗಿ| ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ; ಸಜ್ಜಾದ ಪಟ್ಟಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:48 IST
ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು 
ವೀರೇಶ ಬಂಗಾರಶೆಟ್ಟರ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ 
