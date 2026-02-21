ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ನೊಂದವರ ಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ: ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಾಗಿರಿರಾಜ

‘ಒಡಲೊಳಗಿನ‌ ಭಾವ’ ಕವನ‌ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಾಗಿರಿರಾಜ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppala
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT