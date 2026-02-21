ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಲ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:47 IST
ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೈತರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈ ಬಾರಿಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ತೋರಿಸಲು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕುಂದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
Koppala

