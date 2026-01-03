ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಶ್ರಮಮೇವ ಜಯತೆ ಆಶಯ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ: ಡಿ.ಬಿ.ಗಡೇದ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:35 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT