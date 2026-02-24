ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ ಇಂದು ಬಂದ್‌

ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ, ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಂದ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಚರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ
