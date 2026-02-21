ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈಡೇರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು
ಉಮಾಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:44 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಂಕೆವನ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶಾಸಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು
-ಅಂದಪ್ಪ ಕೊಳೂರು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ
Koppala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT