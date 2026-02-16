ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ: ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:47 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:47 IST
ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ತಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಿವೃತ್ತನಾಗುವ ನಾನು ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ
ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೋಣದ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
MandyaPandavapura

