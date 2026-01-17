ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ 28 ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ!

ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆರಗೋಡು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mandyamurder
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT