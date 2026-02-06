ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಏಳೂರಮ್ಮ ‘ಸಿಡಿ’ ಹಬ್ಬ ಇಂದಿನಿಂದ

ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಚರಣೆ: ಫೆ.6ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ
ಅಣ್ಣೂರು ಜಗದೀಶ್‌
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:55 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT