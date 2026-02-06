ಏಳೂರಮ್ಮ ‘ಸಿಡಿ’ ಹಬ್ಬ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಭಾರತೀನಗರ</strong>: ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಏಳೂರಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ‘ಸಿಡಿ’ ಹಬ್ಬವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫೆ.6ರಿಂದ ಫೆ.8ರವರೆಗೆ 3 ದಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ಇರುವ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿ ರಥವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಏಳೂರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆ.6ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏಳೂರಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಪೂಜೆಗಳು, ಹಿರಿಸತ್ತಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಬಸಪ್ಪಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೋಡ ರಥೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಏಳೂರಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಏಳು ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಮಸಣಕಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಈ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅದ್ದೂರಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ:</strong></p>.<p>ಫೆ.7ರಂದು ಏಳೂರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 8ರಂದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಸಿದ್ಧಭುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆ.6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಡೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಂತರ ತೇರಿನ (ಸಿಡಿಯ) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ, ಹಿರಿಸತ್ತಿಗೆ, ಉಪಾಸನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂ-ಹೊಂಬಾಳೆ ಉತ್ಸವ, ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ, ಕೋಲಾಟ, ಬೈಲಾಟ, ಪೂಜಾಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಡೆ ಉತ್ಸವ:</strong></p>.<p>ರಾತ್ರಿ 11ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಡೆ, ಬಾಯಿಬೀಗ, ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಡೆ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಫೆ.7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಏಳೂರಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಹಿರಿಯಮ್ಮ, ಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗೂ ಬಸಪ್ಪಗಳ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಏಳೂರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯಮ್ಮನವರ ದೂಳುಮರಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರ ಮಡೆಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರಾಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಬಸವಪ್ಪಗಳ ಉತ್ಸವವು ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>