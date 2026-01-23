ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
waterMandya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT