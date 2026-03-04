ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ನಗರೂರು ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮರಡಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
