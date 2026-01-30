ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಸಿಡಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಮಳವಳ್ಳಿ

ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಿಡಿರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಟಿ.ಕೆ.ಲಿಂಗರಾಜು
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಡಿರಣ್ಣನ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ.
ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ
ಎಂ.ಲಿಂಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್.
ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
Mandya

