ಸಿಡಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಮಳವಳ್ಳಿ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ಸಿಡಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಆಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ವಜನಾಂಗವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಣದಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಚಟಪ್ಪನವರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಅವುಗಳೇ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವರು ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ನಂತರ ದೇವರು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆ ಪಾಳೇಗಾರರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರು ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ, ದೇವರು ಪಾಳೇಗಾರರನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ, ಕೊಂಡ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಜಾತಿ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಚಟಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಘಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಸಿಡಿಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಘಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪೇಟೆ ಒಕ್ಕಲಗೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದ ಘಟ್ಟ, ಕೀರ್ತಿನಗರ, ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿ, ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಚಿಕ್ಕಪಾಲು, ಅಶೋಕ್ ನಗರ ದೊಡ್ಡಪಾಲು, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಗರದ ಘಟ್ಟಗಳು ಸಾಗಿ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಾತ್ರಿಯೀಡಿ ಸಾಗಲಿದೆ.


ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಡಿರಣ್ಣ ಸಿದ್ದ
ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಡಿರಣ್ಣವನ್ನು 46 ಅಡಿಯ ತಾವಸದ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿಡಿರಣ್ಣನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಿ ಸಿಡಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕೃತ ಸಿಡಿಬಂಡಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಯ ಪಟೇಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ, ಕೋಟೆ ಬೀದಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಪೇಟೆ ಬೀದಿ, ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿ, ಅನಂತ ರಾಮ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು ಜವನ ಎಸೆಯಲಿದ್