ಮಂಡ್ಯ | 'ಏಡ್ಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಮದ್ದು'

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್‌ ದಿನ’ ಆಚರಣೆ: ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Mandya

