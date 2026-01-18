ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ‘ಗಾಂಜಾ’ ಘಾಟು

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 212 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 298 ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಜಪ್ತಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:23 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:23 IST
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಶೋಭಾರಾಣಿ ಎಸ್ಪಿ
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯುವಜನರು ದೂರವಿರುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ
ಶೋಭಾರಾಣಿ ವಿ.ಜೆ. ಎಸ್ಪಿ ಮಂಡ್ಯ
MandyaGanjaganja arrest

