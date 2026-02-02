ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಂಡ್ಯ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:12 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:12 IST
ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೇಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು
Mandya

