ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಗಿದ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮಂಡ್ಯ ವಿವಿಯ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 15:42 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 15:42 IST
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಗಿದ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯ ವಿವಿ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು..
– ಕೆ.ಶಿವಚಿತ್ತಪ್ಪ, ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ, ಮಂಡ್ಯ ವಿವಿ
