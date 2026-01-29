ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ: ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸರ

ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
–ಎನ್‌.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವ
Mandya

