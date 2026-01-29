ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ: ಸೂರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 0:01 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 0:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಾಂಡವಪುರದ ‘ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ’ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಂ. ಅಂಕೇಗೌಡ

ಪಾಂಡವಪುರದ ‘ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ’ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಂ. ಅಂಕೇಗೌಡ

MandyaLibrarybooks

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT