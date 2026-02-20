ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictmandya
ಪಾಂಡವಪುರ: ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜೋಡೆತ್ತು

ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಜೋರು
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳು
Mandya

