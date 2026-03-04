ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪಾಂಡವಪುರ: ‘ಕೃಷ್ಣೋತ್ಸವ’–ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ 12 ಕ್ಕೆ

ಚಿನಕುರಳಿ ಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
Mandya
