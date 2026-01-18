ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಮಳವಳ್ಳಿ | ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ: ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

38 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಟೊಯೋಟ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Comments
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಮಲ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಟೊಯೋಟ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಟ್ ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕ
