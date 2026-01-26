ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ| ಸಂಭ್ರಮದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು
Mandya

