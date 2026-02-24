ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:04 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mandya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT