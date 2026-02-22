ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
DYSPಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ: ಡಿಜಿಪಿ, ಐಜಿಪಿ, ಎಸ್ಪಿಗೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸೂಚನೆ

ಅಕ್ರಮ ಕ್ವಾರಿಯೊಳಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಚಾಲಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಮಾರ್ಚ್‌ 17ರಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:53 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:53 IST
