ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ: ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಜಗದೀಶ್‌

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೀರನಗೆರೆ ಚಾಕಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಜಗದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಳವೀಯ ಮಿಷನ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು 'ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'1980ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೆಳೆಯಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಾವು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆವು. ಇದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಕೈಹಿಡಿಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರರು. ರೈತರ ಮನೆಯ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೌಶಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. </p>.<p>'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತರೆ, ಆ ಅನುಭವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಳವೀಯ ಮಿಷನ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಪಿ.ಜ್ಯೋತಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಸಣ್ಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎನ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>