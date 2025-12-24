ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ: ಆನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ‘ಎಐ’

ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಕ್ಯಾಮೆರಾ– ಸ್ಪೀಕರ್’ ಅಳವಡಿಕೆ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ನೆಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆ.ಪರಮೇಶ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)
Mysoreelephant operation

