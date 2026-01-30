ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಅನ್ನಸುವಿಧಾ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತವರಲ್ಲೇ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 4:34 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 4:34 IST
ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ
ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ
ಅನ್ನಸುವಿಧಾದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಬ್ಬರೂ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೇ ತಲುಪಿಸುವಂತೆಡ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ
