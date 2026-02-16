ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅವಘಡ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಸಿ: ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ

‘ಸೆಸ್ಕ್‌’ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್‌ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:07 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MysoreElectricity Supply
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT