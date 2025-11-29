ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮತೀಯವಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್‌ಗಾಂಧಿ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇದೆ
ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಶಯ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಅರಸು ಅವರು ನಾನ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿ.ಎಂ.
ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
‘ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿ.ಎಂ. ಆಗಬಹುದು’
‘ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿ.ಎಂ. ಆಗಬಹುದು’ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿ.ಎಂ. ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ’ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದರು.  ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ: ‘ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಇಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ವಂಶಸ್ಥರೇ? ನಮ್ಮದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲ’ ಎಂದರು.
