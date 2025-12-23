ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತೋಟಗಾರಿಕೆಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್‌ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್‌
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಿಜಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್‌ ಜೀವಾಮೃತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಿಜಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್‌ ಜೀವಾಮೃತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್‌ ಸಾಕಿರುವ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್‌ ಸಾಕಿರುವ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು ಕೃಷಿಕನಾದ ನಂತರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವಾಗಿದೆ
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್‌ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ
- ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತುಂತುರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ನಾಗರಾಜ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
