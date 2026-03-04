ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:42 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:42 IST
ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಬಣಜಿಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್‌.ಎ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಟಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಎ.ಚನ್ನಕೇಶವ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 
Mysore

